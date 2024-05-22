شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائى بالفصل الدراسى الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، بعدما اختتموا أعمال الامتحانات يوم الخميس 16 مايو الماضي.

واختتم طلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادية بمحافظة الجيزة (من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي)، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويواصل طلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي (الصفين الأول والثاني الثانوى) أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي غدًا الخميس 23 مايو 2024.

وفور انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالكامل وإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ستعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب صفوف النقل، على أن تعلن بشكل موحد على مستوى المحافظة، ويتم تقسيمها على أيام للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وفور إعلان النتائج من قبل المديرية، سيكون متاح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على درجات المواد بالفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، من خلال كشوف النتائج التي ستعلق بلوحة الإعلانات داخل المدارس بشكل مباشر، دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن المديريات التعليمية والإدارات ملتزمة بمواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك مواصفة دقيقة للامتحانات بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.

وحددت الوزارة شكل وآليات ظهور نتائج امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، موضحة أنه يتم التعبير عنها في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، إذ إن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65 ، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.