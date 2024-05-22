شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات.

ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التى تعقدُ تحت رعاية فخامة الرئيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.