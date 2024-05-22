شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الرئيس الإيرانى الراحل تبكى ابنها عقب سماع خبر وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول الإيرانيون من رواد التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، لوالدة الرئيس الايرانى، تبكى ابنها عقب سماع خبر وفاته، وأظهرت لقطات الفيديو المنزل الذى تعيش فيه، ويبدو منزل بسيط جدا.

ولقى الرئيس الإيرانى ، إبراهيم رئيسي، مصرعه يوم الاحد الماضى، فى تحطم مروحيته، شمال شرق البلاد، ويوارى جثمانه الثرى غدا، الخميس، في مدينة مشهد وهي مسقط رأسه في شمال شرق إيران، وذلك بعد أن أدى المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، اليوم الأربعاء، على جثمانه ومرافقيه.

حضر الجنازة كبار المسئولين وقادة الحرس الثوري الإيراني، وكان بين الحضور أيضا رئیس المکتب السیاسي لحرکة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمین العام لحزب الله اللبناني الشیخ نعیم قاسم.

وبث التلفزيون الإيرانى مراسم صلاة الجنازة، والتى أظهرت وضع عمامة سوداء على نعش رئيسي، وخطيب جمعة تبريز، فى إشارة إلى كونهم من رجال الدين ومن السادة أى من نسل النبي محمد وفقا للمعتقدات الشيعية، كما وضعت صورهم على النعوش، وردد المشاركون فى مواكب التشييع شعارات "الموت لاسرائيل".

وبث التلفزيون الإيرانى أيضا، لقطات لتجمع آلاف الإيرانيين في وقت مبكر في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس، وتجمّعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها.

يشارك 15 من القادة وكبار المسؤولين من 13 دولة، مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسى والذى لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية، الأحد الماضى، مع مسؤولين آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

مصر فى مقدمة المشاركين فى تقديم واجب العزاء، حيث سافر وزير الخارجية سامح شكرى الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر فى مراسم العزاء الرسمية.