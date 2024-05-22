أخبار مصر.. الكهرباء تقترح على البترول خفض مدة التخفيف لساعة واحدة بعد زيادة شكاوى المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، تفاصيل جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى ومرافقيه في حادث سقوط مروحية.. فيما أعلنت وزارة الصحة عن حزمة تحاليل وفحوصات مجانية لرعاية صحة الأم والجنين وقامت وزارة الزراعة برح شيكارة البطاطس وزن 5 كيلو بـ30 جنيها فى معرض المتحف الزراعى.

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"موكب مهيب يرافق النعش" طهران المحطة الثانية فى رحلة جثمان إبراهيم رئيسى.. فيديو

ودع مئات الآلاف من الإيرانيين الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا مصرعه في حادث تحطم مروحية يوم الأحد الماضى، من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وتجمعت الحشود في جامعة طهران ومحيطها.

طرح شيكارة البطاطس وزن 5 كيلو بـ30 جنيها فى معرض المتحف الزراعى

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، شيكارة البطاطس وزن 5 كيلو بسعر 30 جنيهًا فى معرض السلع الغذائية المقام تحت شعار " خير مزارعنا لاهالينا " بالمتحف الزراعى فى الدقى .

إسبانيا تلحق بالنرويج وأيرلندا وتعترف بالدولة الفلسطينية

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، اعتراف بلاده بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو، مؤكدا أن هذا الاعتراف ليس موجها ضد أحد، بل من أجل التعايش السلمي، وحتى لا يتحول القانون الدولى إلى قانون الغاب.

وزارة الصحة تكشف حزمة تحاليل وفحوصات مجانية لرعاية صحة الأم والجنين

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين مهمة وتقدم مجموعة من الفحوص والتحليل والعلاج بالمجان وبيتم ذلك في سرية تامة.

سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات الأربعاء يسجل 3165 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا ملحوظا بحوالي عشرة جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وذلك من هبوط ملحوظ في سعر الذهب العالمي بعد تسجيل مستويات قياسية.

الأرصاد: أجواء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

طلاب أولى ثانوى بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات الفصل الدراسى الثانى

يختتم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، بأداء امتحان مادة الكيمياء.

وزارة التعليم: امتحان طالب الثانوية العامة الراسب فى المواد غير الناجح فيها فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب الذى رسب فى امتحانات الثانوية العامة العام الماضى سوف يؤدى امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024 فى المواد الدراسية التى لم يحقق فيها نسبة النجاح أو درجة النجاح المطلوبة، مشددة على أن الطالب يحصل على الدرجة الفعلية فى امتحان هذا العام وليس درجة النجاح فقط، مضيفة أن الطالب لن يؤدى امتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد الدراسية، ويتم إضافة درجات الطالب فى المواد التى نجح فيها العام الماضى بدرجاته فى المواد التى يؤديها هذا العام، ويحسب المجموع الكلى للطالب على أن يتقدم الطالب لتنسيق القبول بالجامعات وفق تنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

هلال ذو الحجة يولد الخميس 6 يونيو وعيد الأضحى الأحد 6/16 فلكيا

أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

الكهرباء تقترح على البترول خفض مدة التخفيف لساعة واحدة بعد زيادة شكاوى المواطنين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر اقترحت على وزارة البترول بزيادة إمدادات الوقود فى حالة زيادة الاحمال المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة و أن يتم خفض ساعات تخفيف الاحمال لتصبح ساعة واحدة بدلا من ساعتين.