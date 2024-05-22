شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صرف معاشات مايو 2024 للمتخلفين عن الموعد المحدد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار صرف معاشات مايو 2024 لمن تخلفوا عن الموعد المحدد في اطار حرص الوزارة على تيسير كافة إجراءات صرف المعاشات خاصة لكبار السن و المستفيدين من المعاش .

على جانب آخر، منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحق للعمالة غير المنتظمة الحق في الحصول على التأمين الاجتماعى، بما يكفل لكل فئات المجتمع حياة كريمة، مما يبرهن ان الدولة تحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية بكافة الحقوق الاجتماعية والمادية وحددت الهيئة القومية للتأمينات، بعض الشروط التي يجب على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، أن يتقدم بها ، ولعل أهمها التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.