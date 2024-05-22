لمدة 48 ساعة.. غلق كلي لشارع 9 بالمعادي (التحويلات المرورية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية بشارع 9 لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بمنطقة المعادي.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحي بشارع 9 بمنطقة المعادي بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلي لشارع 9 بالمعادي بالوصلة من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87.

وقال مصدر أمني، يتم تنفيذ الأعمال يومي الخميس والجمعة الموافقين 23، 24 /5/2024 ليلًا ونهارًا.

وأضاف المصدر، ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية وذلك على القادم من شارع 9 يسلك يسارًا شارع 83 فيمينًا شارع القنال فيسارًا شارع عرابي فيمينًا شارع 11 وصولًا لشارع 87.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.