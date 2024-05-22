بعد وصولها لـ45 درجة.. الأرصاد تجيب: هل صيف 2024 سيكون الأعلى حرارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد حاليا ووصول الحرارة لـ 45 دجرة، لا تؤشر على طبيعة الحرارة في فصل الصيف المقبل.

وأضافت غانم، من الطبيعي في السنوات الأخيرة أن يسجل فصل الربيع أعلى درجة حرارة طوال العام، ففي العام الماضي وصلت لـ 41 درجة على القاهرة في الظل، وأن ارتفاع الحرارة حاليا ليس دليلا على أن فصل الصيف سيسجل درجات أعلى.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستنخفض يوم الجمعة المقبل، لكن لا بد معرفة أن الأجواء الربيعية لن تعود مرة أخرى، ومع انخفاض الحرارة سيظل الطقس حار نهارا وتتراوح الحرارة بين 32 درجة و33 درجة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب أشعة الشمس خلال الفترة الحالية، خاصة من الساعة 12 ظهرا وحتى 4 عصرا، حيث تكون هذه الفترة الأقوى لأشعة الشمس.