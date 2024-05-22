بعد تضامنه مع أسامة الأزهري لمناظرة "تكوين".. مَن هو الأنبا إرميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في بيان له، تضامنه مع دعوة الشيخ أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية؛ لعقد مناظرة مع مجلس أمناء مؤسسة "تكوين"؛ الأمر الذي دفع البعض للتساؤل: مَن هو الأنبا إرميا؟

يستعرض "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الأنبا إرميا، وفقًا لما نشره موقع الأنبا تكلا هيمانوت :

- ولد في 15 نوفمبر 1959م.

- حصل على بكالوريوس الصيدلة والعلوم الصيدلية جامعة القاهرة عام 1982.

- دخل الدير بغرض الرهبنة في 3 أبريل 1984م، وترهَّب بعدها بأربعة أعوام على يد قداسة البابا شنودة الثالث، واشترك في السيامة معه أصحاب النيافة الأنبا مينا رئيس الدير، والأنبا صرابامون، والأنبا سرابيون، والأنبا بيسنتي.

- عمل في سكرتارية البابا شنودة من مارس 1995 حتى مارس 2012م.

- عمل في 2011 كمدير قناة "مي سات" القبطية الأرثوذكسية، ثم برنامج "أتحبني" بنفس القناة؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وفي عام 2012م قام بتأسيس ورئاسة البانوراما القبطية ثم أكاديمية مي سات للميديا، وفي 2013 قام بتأسيس ورئاسة استوديوهات "مي سات".

- في 2013 تم تعيينه مسؤولًا عن لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس؛ خصوصًا العلاقات المسيحية والإسلامية.

- عضو في العديد من الهيئات العامة والدينية؛ منها: نقابة الصيادلة 1982، ومعهد الدراسات القبطية 2003، والمجلس الإكليريكي العام 2004- 2012، ولجنة الإيمان والتعليم والتشريع بالمجمع المقدس 2004.

- عضو مجلس إدارة العديد من الكنائس؛ وهي: كنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، النزهة، هليوبوليس- كنيسة العذراء والأنبا بيشوي، التجمع الخامس- كنيسة الأنبا شنودة، مدينة نصر- كنيسة العذراء مريم، القطامية- كنيسة القديس يوحنا الحبيب، حلمية الزيتون- كنيسة العذراء مريم، شرق العباسية- كنيسة الملاك ميخائيل، دير الملاك البحري، حدائق القبة- كنيسة العذراء مريم، التل العالي، المقطم- كنيسة العذراء والشهيد أبانوب، الزرايب- كنيسة مارمينا، الأباجية- كنيسة القديس يوليوس، قايتباي- كنيسة القديس يوحنا الحبيب، الجبل الأحمر- كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة، عياد بك، شبرا 2005- 2012م- كنيسة كنيسة العذراء مريم، عيد بك، شبرا- كنيسة العذراء مريم، الوجوه، شبرا- كنيسة العذراء مريم، مسرة، شبرا- كنيسة مارمينا العجائبي، ترع بولاق، شبرا.

-كان عضوًا في لجنة المجمع المقدس لمجابهة التعصب الطائفي في الفترة ما بين 2008 و2012.

- كان عضو لجنة المجمع المقدس لإبراشية سيدني، أستراليا في الفترة ما بين 2009 إلى 2012.

- عمل كنائب الرئيس في اللجنة البابوية المجمعية لمبنى الكاتدرائية والمشروعات الكنسية في الفترة ما بين 2009 و2013 .

- عضو لجنة المجمع المقدس للكهنوت والخدمة ومستشار لجنة الصحة في عام 2012.

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