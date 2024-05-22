بنسبة تخفيض تصل لـ50 %.. الزراعة تفتتح أكبر معرض للسلع الغذائية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار سعيد صالح المنسق العام بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعدادات وزارة الزراعة لافتتاح أكبر معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بالمتحف الزراعي بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وقال صالح خلال تصريحاته لمصراوي إن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لافتتاح أكبر معرض لبيع المواد الغذائية بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي والذي يشمل 220 سلعة بنسب تخفيض تتراوح مابين 20 :50 % موضحا أنه من المقرر أن يفتتح غدا الخميس في تمام الساعة 3 عصرا بحضور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي عدد من قيادات الوزارة.

وأشار سعيد إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودا مكثفة لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين وتقديم السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

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