أحدث 15 صورة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه

وأكد المحافظ خلال جولته، على ضرورة اتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

وشملت جولة المحافظ المرور على الطريق السياحي، إذ تفقد خلالها نسب الانتهاء من أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق المطلوبة قبل بدء التشطيبات بكل قطاع.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفي للمتحف والذي يشمل: "ميدان الرماية، وطريق الجيش، وميدان المتحف ٢، وطريق مساكن الضباط" والتي تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمباني وتركيب شبكات الإنارة.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق.

وشدد خلال تفقده أعمال تطوير محيط الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوي، على مسؤولي الشركات المنفذة بالتنسيق مع مسؤولي المنشآت الحكومية والخاصة المحيطة بالطريق، سرعة تنفيذ أعمال الدهان ورفع كفاءة الأسوار مع الالتزام بالتصميمات المحددة من قبل المكتب الاستشاري لتوحيد المظهر وإبراز العناصر الجمالية للطريق.