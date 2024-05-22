شكرا لقرائتكم خبر عن هل سعر الذهب فى الوقت الحالى عادل؟ اعرف نصائح وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الكثير من المواطنين أسعار الذهب بشكل يومي ولذلك يتساءل البعض هل سعر المعدن الثمين في الوقت الحالي مناسب وعادل مقارنة بالسعر العالمي حيث أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الذهب في السوق المصري حاليا عادلة، وقد تكون أقل من السعر العالمي على عكس ما كان يحدث في السابق من ارتفاعات غير مبررة لأسعار المعدن الثمين.

وكان اللواء أحمد سليمان، قد أكد لـ"الخليج 365" أن لجان المصلحة تستمر فى تكثيف الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالدمغة الحكومية بالمصلحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأى غش أو تدليس من بعض ضعاف النفوس، مطالبا أي مواطن لديه مشكلة تتعلق بالمعدن الثمين عليه التواصل مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين وسيتم اتخاذ كل اللازم من أجل مصلحة المواطن والحفاظ على حقوقه.