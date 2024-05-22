شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: صرف منحة عيد الأضحى للعاملين بالهيئة بقيمة 750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد وافق على منح العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية منحة عيد الأضحى، بقيمة 750 جنيها، بنظام الـ55 يوما.

وأشار فكرى، إلى أن هناك منشور متداول على صفحات الفيس بوك لا يمت لهيئة السكة الحديد بصلة وليس له أي علاقة بموافقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة ولجانها الفرعية وجميع العاملين يتقدمون بخالص الشكر لوزارة النقل، ويجددون العهد والوعد بأنهم سيظلون جميعا جنودا مخلصين لدعم مسيرة التطوير والتحديث للهيئة لتحقيق الحلم المنشود من القيادة السياسية.