الصحة تفتتح الدورة التدريبية بجلسة "الكبسولات الإدارية فى الإدارة المعاصرة"

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة الصحة والسكان، الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"، والتي ينظمها قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاستماع إلى المحاضرة الأولى والتي تناولت "3 كبسولات إدارية" اولها بعنوان "الاجتماعات وكيفية إدارتها "، والثانية بعنوان "الفرق بين (الهام) و(الطارئ) وتأثيرها على اتخاذ القرارات" ، أما الكبسولة الثالثة بعنوان" كيفية اختيار الخليفة المناسب في العمل".

ومن جانبها قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، انه تم الاستعانة بالدكتور هشام صادق، استشاري التدريب، لعقد 16 جلسة تدريبية في الإدارة المعاصرة، والتي تستهدف تدريب قيادات الوزارة من مساعدي ومعاوني ومستشاري الوزارة، فضلا عن رؤساء القطاعات ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك للارتقاء بالمستوى المهني والعملي وبناء قدراتهم على أسس علمية.

حضر الجلسة الأولى عدد من قيادات الوزارة ما بين مساعدي ومعاوني الوزير ورؤساء القطاعات المختلفة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات التدريبية على مدار 5 أسابيع في يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدء من 21 مايو وتنتهي يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.