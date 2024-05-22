شكرا لقرائتكم خبر عن حلول مبتكرة لصون الطبيعة ندوة للحفاظ على التنوع البيولوجى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتوازى مع احتفالات العالم اليوم باليوم الدولى للتنوع البيولوجى، ينظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة اليوم الأربعاء احتفالا باليوم الدولى للتنوع البيولوجى، الذى يوافق 22 مايو من كل عام، ندوة تحت عنوان "الوسائل المبتكرة للحفاظ على التنوع البيولوجي: خارطة الطريق 2024 - 2023"، والتي تناقش إمكانية ان يقود الذكاء الاصطناعي إلى مستقبل أكثر استدامة، وتاتى الندوة تحت شعار" معاً للحفاظ على كوكبنا".

يتحدث بالجلسة الأولى الدكتور أسامة عبد الرؤوف عبد الرحمن عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة: تقنيات مبتكرة لمستقبل مستدام 2024 – 2030 ، حيث تتم مناقشة أحدث التقنيات والابتكارات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وسيتم خلال الندوة تحديد الخطوات والأهداف للمستقبل ومناقشة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.

أما الجلسة الثانية فيقدمها الدكتور صبحي السيد حسب النبي أستاذ الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم في جامعة المنوفية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الجزيئية: تقنيات وراثية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي"، أما الجلسة الثالثة فيقدمها الدكتور خالد محمد جبة أستاذ البيولوجيا الجزيئية بكلية العلوم في جامعة المنوفية وعضو الجمعية الأمريكية للمصايد والاتحاد البيولوجي البحري بالمملكة المتحدة، تحت عنوان "ابتكارات مستدامة وتكنولوجيا جزيئية لحماية التنوع البيولوجي البحري"، اما الجلسة الرابعة والأخيرة فتحمل عنوان"الذكاء الاصطناعي والكائنات البحرية: استراتيجيات لمنع الانقراض"، ويقدمها المهندس حازم الكواكبي عضو الفريق الاستشاري الشبابي لليونيسكو في مجال تغير المناخ علي مستوي الوطن العربي.