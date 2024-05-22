شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم لكل جيل".. مشروع تخرج لتعريف طلاب الثانوية العامة بجامعة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب قسم التسويق بإعلام المنوفية حملة ترويجية عن الجامعة وذلك ضمن مشروع تخرج الطلاب، وتهدف الحملة الى تعريف طلاب المرحلة الثانوية المرحلة الجامعية بجامعة المنوفية وخدمات التعليم الجامعي التى تقدمها الجامعة لأبناء مصر من محافظة المنوفية خاصة ولكل المصريين بشكل عام، وما تضمه من كليات مميزة لخدمة الطلاب، وبرامج متطورة في ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل وجامعة الطفل وكذلك جامعة المنوفية الاهلية وكل كلية علي حدى والأسر الطلابية بالجامعة والانشطة المتنوعة بها.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة ندية القاضي عميد الكلية واشراف الدكتور السيد السعيد رئيس القسم والدكتورة أمنية الديب المدرس بالقسم وغادة خليل وإسلام صبحى المدرسات المساعدات بالقسم.

وكانت قد أشادت عميد الكلية بهذه الحملة والتي تسعى للتعريف بجامعة المنوفية والتى تعد من أعرق الجامعات المصرية وترحب دائما بأبنائها الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر الواعد حيث تسعى الجامعة دائما تحت قيادة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة الى استشراف المستقبل من خلال استحداث وإنشاء كليات جديدة وبرامج تلبى احتياجات سوق العمل تتطلع لكل ما هو جديد.

كما نالت الحملة اعجاب كثير من طلاب المرحلة الثانوية بهذه الحملة لرغبتهم الشديدة لمعرفة كل ما هو جديد عن جامعة المنوفية ومعرفة كلياتها وتخصصاتها المختلفة.