شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان العلوم يرسم البهجة على وجوه طالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم امتحان مادة العلوم البهجة على وجوه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وعبرن طالبات مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن سعادتهن لسهولة الامتحان، مؤكدين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" أن أسئلة الامتحان جاءت سهلة ومن المنهج، وتناسب كل المستويات العلمية.

وأكدن الطالبات استعدادهن لأداء آخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، غدًا الخميس، إذ يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية امتحانهم الأخير في مادة الدراسات الاجتماعية، و(مادة التربية الرياضية – خاص بطلاب مدرسة السعيدية الرياضية).

وتابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا.