شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة شمامسة فى كنيسة نيو كاسل بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالى شرق إنجلترا القداس الإلهى فى كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس البابا أثناسيوس بنيوكاسل، إنجلترا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة أندريا جيراردوس في درجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون إسطفانوس.



وشارك فى صلوات القداس والرسامة الأبوان القس بيشوى عمانوئيل كاهن الكنيسة وسكرتير الإيبارشية، والراهب القس يسطس سانت أثناسيوس مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية.

وفى سياق متصل، صل الأنبا دانييل أسقف سيدنى القداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمنطقة Bexley بيكسلى بسيدنى، وشاركه الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة، الذى يزور الإيبارشية حاليًّا، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات نوال الأب القس عبد المسيح جرجس كاهن الكنيسة ذاتها رتبة القمصية.

وشارك فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها.