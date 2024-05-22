شكرا لقرائتكم خبر عن "شاركوا فى الخطة" شعار الأمم التحدة للاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة عبر الموقع الرسمي لها، أن الاحتفال باليوم الدولى للتنوع البيولوجى والذى يوافق 22 مايو من كل عام، تحت شعار "شارك في الخطة" لتعزيز الجهود نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي عالميا، مشيرة أن الاهتمام بالتنوع البيولوجي هو الركيزة الأساسية لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.

وأوضح موقع الأمم المتحدة الرسمي أن البشرية في العالم أجمع لا تزال تعتمد اعتمادا كاملا على النظم البيئية الصحية والحيوية، من أجل الحصول على حاجاتنا للبقاء، منها على سبيل المثال" المياه والغذاء والأدوية والملابس والوقود والمأوى، والطاقة".

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن اختيار موضوع اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام هو "شاركوا في الخطة"، بمثابة دعوة للعمل لتشجيع الحكومات والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمشرعين والشركات والأفراد، لتسليط الضوء على السبل التي يدعمون بها تنفيذ خطة التنوع البيولوجي، حيث أن لكل فرد منا له مهمة يضطلع بها، وعلى الجميع أن يكون جزء من الخطة.