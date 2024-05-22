شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح غدًا معرض خير مزارعنا لأهالينا بالمتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن السيد القصير وزير الزراعة سوف يفتتح غدًا الخميس معرض السلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى بالدقى ضمن مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا " ويستمر على مدار شهر لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن مبادرة وزارة الزراعة"خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

‏‎الجدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.