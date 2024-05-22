شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم ثلاثية عيد القديسة ريتا ببولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من ثلاثية عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

ترأس القداس الإلهي الختامي للثلاثية المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بمشاركة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب مينا حنا الفرنسيسكانى.

وألقى نائب مطران الكنيسة اللاتينية عظة الذبيحة الإلهية، كما تضمن القداس الإلهي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة.

وفي ختام الصلاة، أقيم تطواف احتفالي، كذلك، أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى المونسينيور أنطوان، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.

ومن المقرر، أن يترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد القديسة ريتا، بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.



الكنيسة اللاتينية



جانب من قداس الكنيسة اللاتينية



قداس الكنيسة اللاتينية