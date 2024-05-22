شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يجرى اختبار القيادة لأول قطار كهربائى سريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والوفد المرافق له، بحضور السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر بألمانيا، مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية حيث استمع الوزير في بداية جولته التفقدية إلى شرح تفصيلي من مدير المركز عن جميع الخطوات والإجراءات الخاصة باختبارات السير لجميع القطارات التي تنتجها الشركة بهذا المركز والتي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وقام الوزير بعمل إجراء اختبار القيادة لأول قطار كهربائي سريع ( فيلارو) يتم إنتاجه من قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع المصرية تمهيدا لنهو جميع إجراءات القيادة والمسير قبل شحن القطار إلى جمهورية مصر العربية، وحيث من المخطط وصول القطار إلى مصر خلال شهر أكتوبر القادم.

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة يبلغ إجمالي أطوالها 2000 كم ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية ويقوم تحالف شركات ( سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب ) بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكة.

ويتم حاليا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة / مطروح ) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات سيمنز / أوراسكوم / المقاولون العرب والتي تقوم بتركيب كافة أعمال الأنظمة الالكتروميكانيكية ( أنظمة الجر الكهربائي / الاشارات / الاتصالات/ التحكم … )

كما تقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة حيث جاري تصنيع عدد 41 قطارا سريعا طراز فيلارو بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 230 كم / الساعة وعدد 94 قطارا إقليميا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم / الساعة وسرعة تشغيلية 160 كم / الساعة وعدد 41 جرارا كهربائيا فيكترون بسرعة تشغيلية 120 كم / الساعة.

وفي تصريحات صحفية عقب نهاية الأختبارات أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بنتائج الاختبارات الخاصة بالقطار الكهربائي السريع وبالتعاون المثمر والإيجابي مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتي يأتي تنفيذها في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار الجمهورية الجديدة التى أرسها قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتا إلى أن تنفيذها يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني وأن منظومة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفيذها ةوستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وسوف يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

مضيفا أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة



الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل



جولة وزير النقل



وزير النقل والوفد المرافق له