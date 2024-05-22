شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: 70 % من استهلاك المياه العالمى يستخدم فى الزراعة وإنتاج الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة " تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة"، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وفى كلمته بالجلسة.. أكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم.

أضاف سويلم أن 70% من إستهلاك المياه على المستوى العالمى يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، لذلك فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلاً كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علي المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه غير التقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر، ومن المتوقع ان يستمر هذا التناقص مستقبلاً مع استمرار الدراسات البحثية في هذا المجال ، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية مستقبلاً بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمى في هذا المجال .

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.