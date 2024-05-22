شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة المراكز الصيفية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بالتنبيه على الموجه العام الموجه الأول للتربية الفنية بالإعلان عن بدء تنفيذ مسابقة، المراكز الصيفية لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية لصـ 2024، و فتح المراكز من 1 يونيو الى بدء العام الدراسي الجديد بالمديريات لاستقبال الطلاب الراغبين في ممارسة النشاط الصيفي للتربية الفنية من جميع المراحل التعليمية وتنفيذ مسابقتي :-

- مسابقة التعبير والتصميم الفني .

- مسابقة الاشغال الفنية والتعبير المجسم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ان يتم التحكيم الأولى للإدارات والمديريات وتصفية الأعمال وارسال صور عدد 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني وعدد 10 أعمال في مسابقة الأشغال الفنية من كل محافظة عن طريق تحميل صور اجمالي الأعمال المشاركة بعدد 20 عمل من كل محافظة + فيديو للمعرض الختامي للمركز بالمديرية في كل ملف باسم المحافظة على قناة Teams المعدة بقناة الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية بالوزارة من قبل الموجه العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك بناء على سياسة التعليم الحالية التي تسعى إلى الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية للطلاب .

جاء ذلك تزامناً مع ختام امتحانات صفوف النقل لجميع الصفوف الدراسية والشهادة الإعدادية المقرر أن تنتهي غداَ الخميس 23 مايو 2024 وفقاً للجداول والمواعيد المعتمدة من المديريات التعليمية .