شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمة صاحبة فيديو التهوية على الطالبات أثناء الامتحان: هذا دافع إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال استحسان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله، ومواقع التواصل الاجتماعى، ما رصدته كاميرات المراقبة بالمدرسة الثانوية بفوه، الموجودة داخل إحدى لجان امتحانات النقل لطلاب المرحلة الثانوية، من قيام معلمة بالتهوية على الطالبات داخل اللجنة، باستخدام ورقة من الكرتون المقوى، مما دفع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للتواصل مع المعلمة، وقدم لها الشكر على موقفها الإنساني تجاه الطلاب.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هذه الواقعة، كانت في أثناء أداء طالبات الصف الثاني الثانوي العام، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادة الجبر وحساب المثلثات.

وأضاف محمد عبدالله، أن هذا التصرف الرائع كرم منها، في محاولة للتخفيف على الطالبات، رغم وجود مروحة داخل اللجنة، إلا أنها حاولت التهوية بشكل عفوى تشكر عليه، مؤكداً أنه سيكرم المعلمة غدا في ديوان المديرية، تقديرا وعرفانا بموقفها النبيل.

وأكدت أماني المنجوبي، المعلمة، أن ما فعلته جانب إنساني عندما وجدت أن الطالبات يعانين من شدة الحرارة، برغم أن الفصول بها مراوح، ولكن أرادت التخفيف من حرارة الجو بالتهوية على الطالبات بكرتونة مقواة.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الكاميرا التي سجلت ما قامت به هي كاميرا الفصل، ولم تكن تعلم أن مدير المدرسة إسلام أبو العز، سيقوم بنشر الفيديو على صفحة المدرسة، وأنه نشره بدافع إظهار القدوة الطيبة لمعلمة والجانب الإنساني من الموقف.

وأكدت المنجوبي، أنها سعيدة بثناء كل من حولها وثناء الطالبات، وأسرهم، كما أن أسرتها سعيدة بما قامت به، وأنها لم تكن تهدف من ذلك إلا تهيئة بيئة مناسبة للطالبات لأداء الامتحان في ظل طقس حار.