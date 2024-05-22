شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل لنظيره القطرى: مستعدون لتوفير العمالة المصرية الماهرة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء، على جاهزية العِمالة المصرية الماهرة والمُدربة، فى كافة التخصصات ، بحسب احتياجات سوق العمل القطرى، مُستشهدًا بجهود وزارة العمل فى مجال التدريب المهنى، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلى والخارجى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، اليوم، مع نظيره القطرى د.على بن صميخ المرى، على هامش مُشاركتهما فى مؤتمر إطلاق "الحوار الأفريقي- الخليجى بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدى العاملة"، المُنعقد اليوم فى العاصمة القطرية، الدوحة، بُمشاركة عددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلون عن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج، ومنظمات "العمل الدولية " و"الهجرة الدولية"، و"المفوضية الأفريقية "، والمجتمع المدنى، وخبراء، وأكاديميون، من 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.

وبحث "شحاتة" و"المري" مجموعة من الملفات المُشتركة التى تخص مجال العمل، وبعض التحديات التى تواجه العمالة المصرية فى قطر.. وأشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية القطرية، على كافة المُستويات، والتى تعكس حرص الدولتين على بحث القضايا، والملفات المُشتركة، فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات.

وبحسب بيان صحفى جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك فى مجالات قطاع العمل، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهمية "حوار الدوحة"، ودوره فى دعم جهود التعاون الإقليمى والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة..و أعلن الوزيران عن تطلعهما بأن يُثمر "حوار الدوحة"، إلى المزيد من تعزيز العُمل المشترك بين "الوزارتين" لخدمة قضايا العمل والعمال.

كما أشاد الجانبان بُمخرجات اجتماع "اللجنة المصرية - القطرية العُليا" المُنعقدة فى مارس 2024، والتى أثمرت عن نتائج ايجابية تُسهم فى دفع أواصر التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية، خاصة فى مجال العمل، وأهمية تفعيل كافة البروتوكولات والإتفاقيات ومُذكرات التفاهم المُوقعة بين البلدين بشأن ملف العمل، وتنقل الأيدى العاملة المُدربة..حيث أوضح المسؤول القطرى حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل المصرية، مؤكدًا عُمق العلاقات المصرية –القطرية، مستشهدًا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نهاية عام 2022، للدوحة، وقال إنها كانت زيارة بالغة الأهمية وحققت نجاحًا كبيرًا على كافة الأصعدة.

حضر اللقاء عمرو الشربينى سفير جمهورية مصر العربية فى الدوحة، ورشا زهير، وزير مفوض بالسفارة المصرية، وسها شهدى شلبى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالدوحة، والدكتور إبراهيم سامى مدير مكتب وزير العمل.