شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد تكريم قيادات إدارة التفتيش القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".

واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار فوزى عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائى ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر المستشار/ حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي؛ وحثّ الأعضاء على الاستمرار فى بذل الجهد، مؤكدًا فى ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.



كما ألقى كل من المستشار إبراهيم عيسى – رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائى، والمستشار محمود على السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها برئيس الهيئة، وقدما الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائى طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.



كما تفضل المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلقاء كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائى على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضى لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر؛ بما كان من شأنه أن تؤدى النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائى سائغ وصولًا للعدالة الناجزة، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما يسهم فى تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتكريس دعائم دولة القانون.



وتفضل المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائى، والمستشارفوزى عمر - وكيل الإدارة، بإهداء المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائى التذكاري.



وعقب ذلك تفضل رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائى وإهدائهم درع النيابة التذكاري.



جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارمحمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمى، وقد صرح بذلك المستشار محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية.