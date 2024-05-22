شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكبر من الأكاذيب.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر أكبر من الأكاذيب.. القاهرة تعرب عن استغرابها من محاولات الإساءة لجهودها فى التوصل لوقف إطلاق نار بغزة.. يوم أسود آخر فى إسرائيل.. إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية". اقرأ فى العدد أيضا.. اقرأ فى العدد أيضا.. - "مدبولى": دعم جهود التكامل بين الدول العربية هدف دائم لمصر.. رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 نيابة عن رئيس الجمهورية - فن الترميم يعيد كنوز مصر للحياة.. وحدة الترميم بقطاع الفنون التشكيلية: أغلى لوحة تجاوزت 85 مليون دولار - جهود مستمرة نحو دفع العمل بالمشروعات الصناعية وتوفير النقد الأجنبي

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