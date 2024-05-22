شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت اليوم، هيئة الدواء المصرية بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية، والذي تم إطلاقه في فبراير 2022ـ حيث أتاحت الهيئة خدمة تداول نشرات المستحضرات الصيدلية الكترونيًا، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين، وهو ما يسهل من سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات، نظرا لأن ذلك يستلزم بعض الوقت لتطبيقه في حالة النشرات الورقية.

وشهد الاحتفالية الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة.

تضمنت الاحتفالية عرض التجربة المصرية الرائدة من قبل الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، واستعراض التجارب الناجحة لعدد من الشركات المشاركة بالمشروع، وعرض أهمية ومزايا المشروع، واستعراض أهم مراحله والتجارب الناجحة لتطبيقه في مستحضرات الأدوية البشرية.

وخلال كلمته، تقدم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بالشكر والامتنان إلى كل من شارك في إنجاح مشروع النشرات الالكترونية، وتطبيق كافة أهدافه العظيمة على أرض الواقع.

وأكد أن المشروع يتيح تقديم خدمة النشرات الإلكترونية التى تتمثل فى تقديم النشرة الطبية للأدوية من خلال وجود كود إلكتروني مخصص بعلبة الدواء لتسهيل معرفة المعلومات الأساسية والكافية المتعلقة بالدواء لكل من المريض والطبيب المعالج؛ حيث يعد مشروع النشرات الالكترونية حلا واقعيا أدى إلى نتائج ملموسة على المدى القصير، وذلك بالتوازي مع تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة على المدى البعيد.

جاء ذلك تماشياً مع حرص الهيئة على الإسراع قدما في سياسات التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، وتأكيدا على أهمية التميز في توفير المعلومات الدوائية المحدثة والمعتمدة، ومنها سهولة تداول النشرات الطبية من قبل مقدمي الرعاية الصحية والجمهور باعتبارها المرجع العلمي الأقرب كمصدر معتمد للمعلومات الدوائية التي تخص المستحضرات الصيدلية.