شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لبحث منظومة الأمن الغذائي العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للاستثمار، وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الامن الغذائي العربي.

وفي بداية اللقاء أكد وزير الزراعة على أهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للامن الغذائي ويعد من أكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.

من جهته اكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في مصر من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص، وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر، بان الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية، وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في راس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.