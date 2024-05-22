"اختفى في العيد وكلب نهش جثته".. التصريح بدفن جثة شهيد الغدر بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

صرحت نيابة شرق القاهرة الجزئية، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان "م. ج" سائق "توك توك"، بعد 32 يومًا من مقتله على يد 5 أشخاص بالشرابية.

صدر قرار النيابة بعد تطابق تحليل الصفة الوراثية (DNA) الخاص المجني عليه مع الأم، إذ عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه مشوهة في مزلقان الفرز بالشرابية.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 5 أشخاص لاتهامهم بقتل "محمد.ج" 18 عامًا، وتخلصوا من جثته بمقلب قمامة بعد أن سرقوا مصدر رزقه "توك توك" بالشرابية.

أمام رجال البحث الجنائي، اعترف المتهمون بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وسرقة "التوك توك" خاص به، وقاموا بإلقاء جثمانه بالقرب من مزلقان الفرز بالشرابية؛ خشية كشف أمرهم ولاذوا بالفرار. وفق عبد المنعم المحامي دفاع المجني عليه.

التحريات الأولية أوضحت أن المجني عليه "م.ج" تغيب عن أسرته 4 أيام حتى عثر عليه الأهالي جثة هادمة مشوهه بعدما نهش كلب الجثة من مقلب قمامة بموقع الجريمة "مزلقان الفرز" بدائرة القسم.

تعود تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الشرابية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده عثورهم على جثة بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من "مزلقان الفرز" بدائرة القسم وذلك عقب نهش "كلب" الجثة.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، انتقلت إلى محل البلاغ موقع الجريمة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر في حالة تشويه، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين مناظرته وتحديد أسباب الوفاة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.