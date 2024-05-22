"ضربه طلقة في راسه".. قرار من النيابة ضد متهم بقتل مدرس داخل سنتر تعليمي بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق في المطرية، بحبس متهم قتل مدرسًا بطلق ناري داخل سنتر تعليمي بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة.

من جانبه تستمع نيابة شرق القاهرة، لأقوال عدد من شهود العيان والجيران في واقعة مقتل مُدرس -صاحب "سنتر" دروس خصوصية- بطلقة خرطوش في منطقة المطرية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واستكمال التحقيقات.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيلًا داخل سنتر تعليمي بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة "و. ب"، صاحب السنتر ويعمل مدرس كيمياء، مصابًا بطلق ناري بالرأس.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل" وارتكب جريمته بسبب منع المجني عليه من دخوله "سنتر الدروس" برفقة شقيقة زوجته.

مباشرة تم إلقاء القبض على المتهم، فيما يقوم رجال المباحث بمواصلة التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.