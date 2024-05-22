"9 هواتف و تزوير إيصالات".. ضبط طالب تخصص في النصب على المواطنين وشركات الإلكترونيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، يقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء 9 هواتف محمولة وايهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك إلا أنه اكتشف عدم وصول المبلغ المالي.

بجمع التحريات والمعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، واعترف باستئجار محل هواتف محمولة - كائن بدائرة قسم الشروق، للنصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبي شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات.

وتم بإرشاد ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.