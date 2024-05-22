رئيس "هيئة الاستعلامات": محاولات التشكيك في الوساطة المصرية سيؤدي لتعقيد الوضع بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر مزاعم سي إن إن بأنها "خاطئة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.

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