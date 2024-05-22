شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: التشكيك فى وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب من دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن محاولات التشكيك فى أدوار وساطة مصر قد يدفعها للإنسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مصدر مصرى رفيع المستوى جدد رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، موكدا أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.



وقال مصدر مصري رفيع المستوى إنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتى تتجاوز الـ 500 شاحنة، قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.



قال مصدر مصرى رفيع المستوى إن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا.