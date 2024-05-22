شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مزاعم CNN تخالف كل الحقائق والقواعد المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مزاعم شبكة سي إن إن تخالف كل الحقائق والقواعد المهنية، متابعا: "تواصلنا مع إدارة موقع سي إن إن خارج مصر.. وتم إرسال الرد إليهم وقام الموقع خلال فى وقت قصير بنشر الملاحظات التي تضمنها الرد المصري".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الملاحظات أكبر مما نشر على موقع سي إن إن.. ولكن الموقع أشار إليه ومنها عدم الاعتماد على مصادر محددة فى مثل هذه المواقف الكبيرة والحديث عبر موقف مصر فى المفاوضات أو نسبها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية، وتضمن الرد ما ينشر هذه الطريقة أمر مصر ترفض رفضا تاما".

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد وصف مزاعم "سي إن إن"، بأنها خاطئة وخالية من أى معلومات أو حقائق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".