شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: ادعاء سى إن إن يشوه دور مصر فى محاولات وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما نشرته سي إن إن يشوه دور مصر الرئيسي والبارز فى محاولات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والذي بدأ منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع منذ ما يقرب من 8 أشهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "رد الهيئة العامة للاستعلامات على سي إن إن تضمن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التى تبذلها مصر على مدار الأشهر الماضية فى محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار فى القطاع، لمنع قتل وجرح الأبرياء من الشعب الفلسطيني يوميا، وتدمير كل مظاهر الحياة فى قطاع غزة".

وتابع الكاتب الصحفي ضياء رشوان: "التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع داخل القطاع والمنطقة برمتها بالكامل".