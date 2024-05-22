شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الرئيس السيسي من حرك مسار الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر للقاهرة الإخبارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من حرك مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة".

وتابع ضياء رشوان: "موقع CNN نشر أجزاء من الرد المصري تضمن بعضا من الملاحظات الواردة به"، مشددا على أن ما جاء على الموقع يخالف القواعد المهنية، ونطالب كل وسائل الإعلام الدولية تحري الدقة فيما تنشره من موضوعات فى هذا السياق.