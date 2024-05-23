متحدث الحكومة: بيع أراضي بالدولار لشركات أجنبية هدفه تعظيم موارد الدولة من العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الطنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار يضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.

وقال ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" ،الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سي "مصر، اليوم الأربعاء، إن بيع قطع أراض بالدولار بـ ٨ مدنً لـ ٣٤شركة أجنبية يهدف لتعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن البعض شكك فى الحكومة منذ أسابيع وقدرتها على تحقيق الإصلاح الاقتصادى ولكن الوضع الحالى يؤكد أننا قادرون.

وعن تخفيف أحمال الكهرباء أوضح، أن رئيس الوزراء يتابع هذا الملف ونسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لمشكلة الكهرباء، مؤكدا أن توفير المزيد من الوقود لشبكات الكهرباء يوفر المزيد من العملة الأجنبية وهذا سبب تخفيف أحمال الكهرباء.

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