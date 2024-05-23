شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: طرح 40 طن لحوم طازجة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوما طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمعدل 40 طنا يوميا في الوقت الحالي، ومن المستهدف زيادة الكميات إلى أكثر من 120 طنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الإقبال على شراء اللحوم مع دخول العيد.

على جانب آخر توفر وزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر مايو 2024 حتى الآن، كما يتم طرح العديد من المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.