شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الحليب.. القمر يكتمل بدرا اليوم فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة اليوم الخميس 23 مايو، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

والعين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 25 مايو.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الزهر، لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر، باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.