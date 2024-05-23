شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة وانخفاض مؤقت.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 23 مايو 2024 إلى الثلاثاء 28 مايو 2024، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلاً على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد. ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (5-4) درجات.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.