شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سن التقديم للمدارس الرسمية للغات للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة للغات بـ 4 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد، على أن يحسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024، وفق السن المدون فى شهادة ميلاد الطالب، على أن يبدأ التقديم فى 1 يونيو المقبل.

ويسعى كثير من أولياء الأمور إلى معرفة الفرق بين المدارس الرسمية للغات والمتميزة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة بشأن الفرق بين النوعيتين من المدارس.

- "المدارس الرسمية لغات"

ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم.

ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية.

ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.

ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0.

ـ المدارس الرسمية لغات يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى.

ـ تشمل اللغة الثانية "الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والإيطالية والأسبانية.

ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية كونكت بلس.

- المدارس الرسمية المتميزة للغات.

ـ كثافات الطلاب فى الفصول قليلة مقارنة بالمدارس الرسمية للغات.

ـ يبدأ تدريس اللغة الثانية فيها بداية من الصف الرابع الابتدائى.

ـ تشمل اللغات الأجنبية الثانية وهى الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والايطالية والإسبانية.

ـ تهتم باكتشاف الطلاب الموهوبين فى الرياضيات والأنشطة أيضا.

ـ مصاريف المدارس الرسمية المتميزة أعلى من الرسمية لغات.

ـ سن القبول فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة يبدأ من 4 سنوات.

- تكون الأولوية فى القبول للأكبر سنا حسب الأماكن المتاحة وسن الطلبة المتقدمين.

- يحصل الطالب فى نهاية دراسته بالمدارس الرسمية للغات على شهادة الدراسة بالمدارس الرسمية للغات.