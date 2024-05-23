شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سن التقديم للمدارس الرسمية للغات للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سن التقدم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة للغات بـ 4 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد، على أن يحسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024، وفق السن المدون فى شهادة ميلاد الطالب، على أن يبدأ التقديم فى 1 يونيو المقبل.
ويسعى كثير من أولياء الأمور إلى معرفة الفرق بين المدارس الرسمية للغات والمتميزة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة بشأن الفرق بين النوعيتين من المدارس.- "المدارس الرسمية لغات"
ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم.
ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية.
ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال.
ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.
ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0.
ـ المدارس الرسمية لغات يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى.
ـ تشمل اللغة الثانية "الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والإيطالية والأسبانية.
ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية كونكت بلس.- المدارس الرسمية المتميزة للغات.
ـ كثافات الطلاب فى الفصول قليلة مقارنة بالمدارس الرسمية للغات.
ـ يبدأ تدريس اللغة الثانية فيها بداية من الصف الرابع الابتدائى.
ـ تشمل اللغات الأجنبية الثانية وهى الفرنسية والألمانية واللغة الصينية والايطالية والإسبانية.
ـ تهتم باكتشاف الطلاب الموهوبين فى الرياضيات والأنشطة أيضا.
ـ مصاريف المدارس الرسمية المتميزة أعلى من الرسمية لغات.
ـ سن القبول فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة يبدأ من 4 سنوات.
- تكون الأولوية فى القبول للأكبر سنا حسب الأماكن المتاحة وسن الطلبة المتقدمين.
- يحصل الطالب فى نهاية دراسته بالمدارس الرسمية للغات على شهادة الدراسة بالمدارس الرسمية للغات.
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