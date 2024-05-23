انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمود عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين بطنطا، يرافقه الدكتور مصطفى معتمد السيسي،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور يسري محمد ،وكيل الكلية للدراسات العليا أعمال الامتحانات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتذليل الصعاب التي يمكن مواجهتها،والتأكيد على الالتزام بالقواعد والتعليمات داخل اللجان.

وتفقد الدكتور أحمد لطفي وكيل كلية الشريعة القانون بتفهنا الأشراف لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم أعمال الامتحانات للاطمئنان على انضباط العملية الامتحانية، وتهيئة الجو المناسب لطلاب الكلية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الكلية الدؤوب على متابعة الامتحانات وإقامتها على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري.