شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقدم للمبادرة المصرية اليابانية للحصول على منح دراسية باليابان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، اليوم الخميس، باب التقدم للإعلان العاشر ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 لطلاب المرحلة الجامعية بالنظام التنافسى للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسى أو عام دراسى كامل، إذ حدد الجدول الزمنى للتقدم اليوم الخميس 23 مايو آخر موعد للتقدم.

ويتضمن الإعلان الدراسة باليابان لمدة فصل دراسى واحد أو عام أكاديمي للمرحلة الجامعية الأولى، وفيما يلى قائمة الشروط الكاملة للحصول على المنح الدراسية:

1- ألا يزيد العمر عن 22 عاما فى تاريخ بداية الإعلان.

2- أن يكون المتقدم مقيدا بجامعة حكومية أو أهلية.

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على GPA 3.2 أو تقدير جيد جدًا فى السنوات الدراسية السابقة لكل عام على حدة.

4- أن يكون المتقدم قضى العام الدراسى الأول على الأقل بالجامعة.

5- توضيح الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى فى بيان التقديرات.

6- يشترط كذلك الحصول على مستوى لغوى فى اللغة الإنجليزية 5.5 إيلتس أو 59 فى اختبار ال IBT الدولى فيما عدا أقسام اللغة اليابانية.

7- كما يشترط حصول الطالب المتقدم منها على مستوى N3.

8- قبول الطالب يكون وفقًا لموافقة كلا الجامعتين المصرية واليابانية.

9- موافقة الجامعة المصرية على معادلة المواد الدراسية التى سيتم دراستها بالخارج.

10 - لا يجوز للطالب تغيير الجامعة اليابانية المتقدم عليها إلا بموافقة الإدارة المركزية للبعثات والمكتب الثقافى بطوكيو.

وعلى الراغبين فى التقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع، على أن يكون تسليم الملف الورقى للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملا كافة أصول المستندات التى تم إرفاقها إلكترونيا.