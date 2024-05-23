شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة لسداد التزامات الخزانة لصالح التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025، تخصيص 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.

ووفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، من المستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.

ومشروع الموازنة يتضمن أيضاً مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 40 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 5 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلاً.