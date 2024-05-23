شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تواصل فتح باب التبرعات لصالح غزة.. اعرف طرق التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.

وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.

وتابعت أنه يمكنكم إرسال المساعدات إلى مركز مارمرقس بمدينة نصر، وللاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو على الإيميل:[email protected]

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسية، أدانت العنف غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وفى سياق متصل، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، مجددا إلى ضرورة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى.. مجددا دعمه لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام والأمن الدائمين.