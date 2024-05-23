شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث للمنحة الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الثالث لمنحة العلوم الأساسية، التي تهدف إلى تحفيز البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات وسد الفجوة التكنولوجية والمُساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى البحث العلمي، وأثره في مصر.

وتتمثل الشروط العامة للنداء في تمويل أفضل المُقترحات البحثية بحد أقصى ٣ مليون جنيه للباحثين المصريين في مجالات العلوم الأساسية: (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا)، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن المُقترحات الفنية المُقدمة للهيئة سوف يتم تحكيمها على أساس تنافسي من قِبل نُخبة من المُحكمين المُتخصصين في المجال العلمي للمشروعات المُقدمة طبقًا لقواعد الهيئة، علمًا بأن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على كافة الشروط والمُستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open