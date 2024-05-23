شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد ختام الملتقى التدريبى لثانى مجموعات "1000 معلم كنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أمس أعمال الملتقى التدريبى للمجموعة الأولى من مشروع قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ " 1000 معلم كنسى" وذلك فى المرحلة الرابعة من المشروع والتى جرت فى بيت مارى لاند بالشروق، التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.



وشارك فى الملتقى 215 متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 12 إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهى إيبارشيات: نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، إلى جانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.



وتسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، عقب إلقاء نيافته المحاضرة الختامية للدورة التدريبية.



وتحمل المرحلة الرابعة من "1000 معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و 9 ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.



وكانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "1000 معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) قد بدأت عام 2016 واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف" والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ) ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام ٢٠٢٤ )تحت عنوان "طَوَّر".



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المشاركون فى مشروع 1000 معلم كنسى