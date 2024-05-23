شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من وزارة الزراعة لمحصول نخيل البلح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى المعمل المركزى للنخيل نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر مايو:

‎وتمثلت التوصيات فى الآتى:

‎1- استمرار التلقيح للأصناف المتأخرة.

‎2- تخليص العذوق من السعف ووضع كل عذوق على سعفة.

‎3- الاستمرار في قلع الفسائل

‎4- الرى بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر مايو

‎5- الرى القفاعىي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر مايو

‎ 6- المكافحة الرشة الثانية للعنكبوت مع استمرار مكافحة الدوباس والحميرة إن وجدت باستخدام وسائل المكافحة الارضية والجوية بالمبيدات الموصى بها.

‎7- يراعى استمرارية العمل الفعال للمصايد الفورمونية والضوئية في قتل الحشرات من خلال توزيعها المناسب وتغير الفورمون والمادة الغذائية والحفاظ على رطوبتها باستمرار.