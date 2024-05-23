شكرا لقرائتكم خبر عن "رهبنة الوحدة فى الفيوم" رسالة ماچستير بـ "آداب الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوقشت فى قسم الدراسات القبطية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية الرسالة المقدمة من الراهب أثناسيوس الأنبا مكاريوس السكندرى من برية الريان بالفيوم للحصول على درجة الماچستير والتى حملت عنوان: "رهبنة الوحدة فى الفيوم - دراسة تاريخية وأثرية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عزت زكي حامد قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور سماح محمد الصاوي أستاذ الآثار اليونانية والرومانية وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور هبة سامي جيد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

واستمرّت المناقشة لما يقرب من الساعتين، وفى ختامها، أثنت اللجنة على الجهد المبذول في البحث المقدم وموضوع الرسالة، وقررت منح الباحث درجة الماچستير بتقدير امتياز، وحضر المناقشة نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير، بطريق العلمين، والمشرف على برية الريان بالفيوم، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، وبعض الأكاديميين.



الراهب أثناسيوس الأنبا مكاريوس السكندري



أعضاء لجنة تحكيم الرسالة



جانب من المناقشة